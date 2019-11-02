Костя Цзю назвал Ковалева конкурентом на звание величайшего боксера России

Новости спорта:Боксер отмечает важность тактики в предстоящем бою.

Один из лучших российских боксеров Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой Сергей Ковалев - Сауль Канело Альварес.

"Все зависит от подготовки, есть много нюансов. В этом поединке очень важно выбрать правильную тактику.

Стоит ли бояться, что Ковалева могут засудить в США? Выходя на ринг, не нужно думать про такое, но стоит делать свою работу", - отметил Костя Цзю.

По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира Ковалев уже занял весомое место в истории российского бокса и ему не этично будет комментировать его будущее.

Сейчас Ковалеву 36 лет и он может продолжить боксировать после этого боя.

Напомним, бой Ковалев - Альварес состоится 3 ноября в 5:00 киевскому времени.