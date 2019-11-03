Гвоздик посетил бой Альварес - Ковалев

Новости спорта:Александр Гвоздик посетил сегодняшний бой между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) посетил сегодняшний бой между Саулем Альваресом (53-1-2, 36 КО) и Сергеем Ковалевым (34-3-1, 29 КО).

Компанию украинскому боксеру составил его менеджер Эгис Климас. Это первое появление Гвоздика на публике после поражения от россиянина Артура Бетербиева в октябре (15-0, 15 КО).

Следующим соперником Гвоздика может стать непобежденный мексиканец Хильберто Рамирес (40-0, 26 KO).

Бой Альвареса и Ковалева завершился победой мексиканца нокаутом в 11-ом раунде. Канело выиграл чемпионский титул по версии WBO в полутяжелом весе.