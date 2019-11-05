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Каллум Смит дал совет Саулю Альваресу

Каллум Смит дал совет Саулю Альваресу
08:38 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Каллум отметил, что не будет жертвовать карьерой ради поединка с мексиканцем.

Обладатель титула чемпиона мира WBA Super в суперсредней весовой категории Каллум Смит думает, что Сауль Альварес спустится из полутяжелого веса в средний либо суперсредний.

"Мне кажется, он спустится. А куда, средний или суперсредний, - не знаю. Но если второй вариант, то думаю, я здесь номер 1. Поэтому, если он хочет стать лучшим тут, то ему нужно будет побить меня.

Но жертвовать всей карьеры в ожидании подобного поединка я не стану. Получится - хорошо, не получится - ну и ладно. Есть и другие варианты", - цитирует боксера Sky Sports.

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Заметим, что Альварес был обладателем титулом WBA Regular в суперсреднем весе, который завладел им после боя с Рокки Филдингом.

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Бокс, Сауль Альварес, Каллум Смит, WBA Super.
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