Каллум Смит дал совет Саулю Альваресу

Новости спорта:Каллум отметил, что не будет жертвовать карьерой ради поединка с мексиканцем.

Обладатель титула чемпиона мира WBA Super в суперсредней весовой категории Каллум Смит думает, что Сауль Альварес спустится из полутяжелого веса в средний либо суперсредний.

"Мне кажется, он спустится. А куда, средний или суперсредний, - не знаю. Но если второй вариант, то думаю, я здесь номер 1. Поэтому, если он хочет стать лучшим тут, то ему нужно будет побить меня.

Но жертвовать всей карьеры в ожидании подобного поединка я не стану. Получится - хорошо, не получится - ну и ладно. Есть и другие варианты", - цитирует боксера Sky Sports.

Заметим, что Альварес был обладателем титулом WBA Regular в суперсреднем весе, который завладел им после боя с Рокки Филдингом.