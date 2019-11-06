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"Будут долго помнить": Теофимо Лопес рассказал о своих целях на бой с Комми

"Будут долго помнить": Теофимо Лопес рассказал о своих целях на бой с Комми
15:06 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Потенциальные соперники Василия Ломаченко скоро проведут титульный бой.

Проспект легкого веса Теофимо Лопес (14-0, 11 КО) прокомментировал его вылет из топ-рейтинга WBA и WBO, а также предстоящий бой против чемпиона мира по версии IBF, ганца Ричарда Комми (29-2, 26 КО).

«WBC и WBA выбросили меня из рейтинга топ-15 лучших боксеров. У них есть свои любимчики. Там какие-то левые парни.

Я первый номер в списках IBF и WBO. Однако WBC и WBA лишили меня второго места, теперь я оказался непонятно где.

14 декабря я планирую показать себя во всей красе.

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Когда-то я смогу сказать, что являюсь абсолютным чемпионом мира.

Бой с Комми будут долго помнить. Я уже сейчас это чувствую – в 2019 году я стану чемпионом мира», – сказал Лопес.

Поединок Лопеса и Комми состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

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Бокс, Новости бокса, Ричард Комми, Теофимо Лопес.
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