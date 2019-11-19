Скачать
Вторник, 19.11.2019
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Обидчик Гвоздика объявил "охоту" за поясами
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Боец ММА уложил ветерана UFC в глубокий нокаут ударом "раскат грома" (Видео)
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира
Свитолина: В следующем году попытаюсь стать первой ракеткой мира

"Сделаю это снова": Ортис уверен в победе на Уайлдером

"Сделаю это снова": Ортис уверен в победе на Уайлдером
15:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Кубинец Луис Ортис уверен в своих силах перед реваншем с Деонтеем Уайлдером.

Боксер супертяжелого веса Луис Ортис заявил, что не думает о своем поражении в первом поединке против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и уверен в своих силах в реванше.

Кубинец считает, что у него есть все необходимое для победы над американцем.

"У меня есть все необходимое, чтобы победить Уайлдера. В первом бою мне не хватило нескольких ударов, чтобы закончить бой. Поэтому сейчас я уверен в своих силах. С другой стороны, я разочарован, поскольку знаю, что в том бою мог что-то сделать по-другому и это могло увеличить мои шансы на победу.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Las Vegas on November 23, 2019 you can’t miss this it’s gonna be explosive

Публикация от Jay Jimenez (@kingkongboxing)

Для меня важно доказать, что я - лучший боец. Уайлдер - сильнейший супертяжеловес в мире, но я смог его потрясти. Я знаю, что могу нанести ему урон. И я планирую сделать это снова", - цитирует Ортиса Boxing Scene.

Сумасшедший украинский футзал: дубль на последних секундах матча (Видео)

Напомним, что реванш Уайлдер - Ортис состоится 23 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости спорта, Новости бокса, Луис Ортис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Коноплянка признался, что он бы спросил у Зеленского
02 Известный тяжеловес хочет боя с Усиком
03 Тадич назвал главные козыри сборной Украины
04 Яремчук назвал причины успеха сборной Украины
05 Неймар перейдет в Барселону следующим летом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь