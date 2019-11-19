"Сделаю это снова": Ортис уверен в победе на Уайлдером

Новости спорта:Кубинец Луис Ортис уверен в своих силах перед реваншем с Деонтеем Уайлдером.

Боксер супертяжелого веса Луис Ортис заявил, что не думает о своем поражении в первом поединке против чемпиона WBC Деонтея Уайлдера и уверен в своих силах в реванше.

Кубинец считает, что у него есть все необходимое для победы над американцем.

"У меня есть все необходимое, чтобы победить Уайлдера. В первом бою мне не хватило нескольких ударов, чтобы закончить бой. Поэтому сейчас я уверен в своих силах. С другой стороны, я разочарован, поскольку знаю, что в том бою мог что-то сделать по-другому и это могло увеличить мои шансы на победу.

Для меня важно доказать, что я - лучший боец. Уайлдер - сильнейший супертяжеловес в мире, но я смог его потрясти. Я знаю, что могу нанести ему урон. И я планирую сделать это снова", - цитирует Ортиса Boxing Scene.

Напомним, что реванш Уайлдер - Ортис состоится 23 ноября.