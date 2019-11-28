Амир Хан может провести бой с Пакьяо

Новости спорта:Данный поединок не является приоритетным для британца.

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан в своем интервью BoxingNews24 рассказал о ближайших планах.

"Сейчас я буду рассматривать все возможные варианты проведения боев. Много кандидатов в полусреднем весе, есть из кого выбирать.

Мне интересен Кит Турман, возможный реванш с Дэнни Гарсией и бой с Шоном Портером. Раздумываю и над тем, чтобы устроить большой поединок в Британии с Келлом Бруком.

Как вариант - бой с Пакьяо. Однако, это не приоритет для меня. Можно, но я не сосредоточен на этом варианте", - сказал Хан.