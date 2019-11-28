Скачать
Четверг, 28.11.2019
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Жеребьевка Евро-2020: где и когда смотреть онлайн-трансляцию
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Шушене (Видео)
Биатлон. Результаты женской спринтерской гонки в Шушене (Видео)
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Биатлон. Результаты мужской спринтерской гонки в Шушене
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты
Выбери лучшего футболиста 5-го тура Лиги чемпионов: претенденты

Амир Хан может провести бой с Пакьяо

Амир Хан может провести бой с Пакьяо
19:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Данный поединок не является приоритетным для британца.

Британский экс-чемпион мира в двух весовых категориях Амир Хан в своем интервью BoxingNews24 рассказал о ближайших планах.

"Сейчас я буду рассматривать все возможные варианты проведения боев. Много кандидатов в полусреднем весе, есть из кого выбирать.

Мне интересен Кит Турман, возможный реванш с Дэнни Гарсией и бой с Шоном Портером. Раздумываю и над тем, чтобы устроить большой поединок в Британии с Келлом Бруком.

Как вариант - бой с Пакьяо. Однако, это не приоритет для меня. Можно, но я не сосредоточен на этом варианте", - сказал Хан.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Амир Хан, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок Ювентуса: Роналду доказал, что лучший в мире
02 Обновленный рейтинг ФИФА: Украина теряет позиции
03 Зенит вышел на второе место в группе Лиги чемпионов: обзор матча с Лионом
04 Невероятный камбэк Динамо U-19 и выход в плей-офф Лиги чемпионов
05 Лига чемпионов: результаты всех матчей 27 ноября (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь