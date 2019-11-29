Руис: Я шел к мечте и реализовал ее

Новости спорта:Энди Руис считает, что Джошуа может не совладать с давлением.

7-го декабря Энди Руис в поединке против Энтони Джошуа попробует защитить три титула супертяжелого веса, которые мексиканец летом неожиданно отобрал у британца.

«Посмотрим, каким в ринге будет Джошуа. Все давление и все ожидания будут исключительно на нем. На меня ничего не давит, я шел к своей мечте и реализовал ее. Конечно, я хочу большего, хочу наследия Энди Руиса».

«Если он сразу захочет ввязаться в драку и обмен ударами - отлично. Но не думаю, что так произойдет. Мне нужно будет показать весь свой талант.

Это более сложный бой, чем был первый поединок. Должен морально его сломать», - уверен Руис.