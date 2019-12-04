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"Я впечатлен": Леннокс Льюис похвалил Руиса

"Я впечатлен": Леннокс Льюис похвалил Руиса
07:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Легендарный боксер высказался об Энди Руисе.

Экс-чемпион мира, легендарный боксер Леннокс Льюис высказал свой восторг от техники обладателя титулов WBA, WBO и IBF Энди Руиса.

"Энди Руис бьет как монстр. Когда я сижу в рингсайде и смотрю, как он боксирует, я слышу только "Бум, бум, бум". Я слышу каждый его удар. Я в восторге от его техники.

Я разговаривал с его экс-тренером Фредди Роучем. Он говорит, что Руис не настолько хорош, когда сгоняет вес. Я не знаю, но мне кажется, что если он похудеет к бою с Джошуа, то станет быстрее и сила удара при этом не изменится", - рассказал Льюис BoxingScene.

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Напомним, что реванш Джошуа - Руис состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 7 декабря.

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Бокс, Леннокс Льюис, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Джошуа - Руис.
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