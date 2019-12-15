Ломаченко пора начать бояться: отец Лопеса сделал громкое заявление

Отец обладателя титула IBF в легком весе Теофимо Лопеса, Теофимо Лопес-старший, прокомментировал победу своего сына над Ричардом Комми.
"Мой сын показал отличное выступление против Ричарда Комми. Я сказал ему, что как только он зацепит Комми, то должен заканчивать. Ричард - опасный парень, он мог преподнести сюрприз".
Также Лопес-старший поделился ожиданиями от возможного поединка сына с украинцем Василием Ломаченко.
"Что я сейчас точно знаю - мы должны провести бой с Ломаченко. Будем боксировать с ним так же, как и с Комми. Ну а когда наступит походящий момент, то мой сын вырубит его", - приводит слова отца боксера FightHype.
Напомним, что Ломаченко присутствовал на поединке Лопес - Комми, после которого поднялся в ринг к победителю.
Ранее Ломаченко прокомментировал бой, в котором определился его соперник.