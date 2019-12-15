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Ломаченко пора начать бояться: отец Лопеса сделал громкое заявление

Ломаченко пора начать бояться: отец Лопеса сделал громкое заявление
14:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Теофимо Лопес-старший убежден, что его сын вырубит Ломаченко, когда наступит время.

Отец обладателя титула IBF в легком весе Теофимо Лопеса, Теофимо Лопес-старший, прокомментировал победу своего сына над Ричардом Комми.

"Мой сын показал отличное выступление против Ричарда Комми. Я сказал ему, что как только он зацепит Комми, то должен заканчивать. Ричард - опасный парень, он мог преподнести сюрприз".

Также Лопес-старший поделился ожиданиями от возможного поединка сына с украинцем Василием Ломаченко.

Ломаченко - Лопес: ориентировочные дата и место боя за 4 чемпионских пояса

"Что я сейчас точно знаю - мы должны провести бой с Ломаченко. Будем боксировать с ним так же, как и с Комми. Ну а когда наступит походящий момент, то мой сын вырубит его", - приводит слова отца боксера FightHype.

Напомним, что Ломаченко присутствовал на поединке Лопес - Комми, после которого поднялся в ринг к победителю.

Ранее Ломаченко прокомментировал бой, в котором определился его соперник.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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