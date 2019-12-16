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Уорд жестко раскритиковал Кроуфорда

Уорд жестко раскритиковал Кроуфорда
13:15 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта:Легендарный боксер раскритиковал своего колегу за выбор соперника.

14 декабря в Нью-Йорке (США) чемпион мира по версии WBO американский полусредневес (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) защитил титул от посягательств обязательного претендента Эгидиюса Каваляускаса (21-1-1, 17 КО) из Литвы – нокаутировал оппонента в 9-м раунде.

Легендарный экс-лидер «паунда» Андре Уорд комментирует выступление одного из действующих топов в списке лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории:

«Начнем с того, что Теренс не придерживался плана на бой. Предполагалось, что сперва он будет боксировать, попытается переиграть оппонента. Скажем так, сперва нужно было застелить стол скатертью, а уже затем садиться трапезничать. Но иногда так бывает, что боец делает в ринге не то, что должен делать, а то, что считает нужным и уместным».

По мнению Уорда, эпизод в 3-м раунде – чистый нокдаун:

«Это был нокдаун. Я слышал, что Кроуфорд с этим категорически не согласен. Но это был чистый нокдаун. И ещё не один раз он был потрясен по ходу боя. Отдадим все же должное Кроуфорду. Он внес изменения в свой бокс, приспособился к оппоненту и показал, почему является лидером «паунда».

«То, что Каваляускас стал обязательным претендентом, не значит, что он априори не имел шансов в бою за титул. Я никогда такого не говорил. Я никогда так не считал. Согласен с тем, что Кроуфорд действовал не так, как он это обычно делает. Причина очевидна – он хотел всенепременно победить нокаутом. Но да, я не думал, что это будет настолько тяжело. Но я знал, что Каваляускас хорош и даст бой. Не забывайте, что у парня за спиной 300 поединков в аматорах. Не нужно было делать выводы о нем после невзрачного боя с Рэем Робинсоном. Тот является очень неудобным оппонентом: левша, высокий, длиннорукий. Я знал, что Каваляускас настроится на бой с Кроуфордом лучше».

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