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Легендарный боксер похвалил Фьюри, Джошуа и Уайлдера

Легендарный боксер похвалил Фьюри, Джошуа и Уайлдера
14:20 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Джордж Форман считает, что эти боксеры могли бы выступать в любую эпоху.

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман поделился своим мнением по поводу нынешних топов хэвивейта – Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Цитирует talksport.

«Все они очень хорошие боксеры. Уайлдер доказал, что может нокаутировать бойца, которого он уже отправлял в нокаут в прошлом.

Джошуа продемонстрировал, что может подняться с канваса и действовать как джентльмен. Он собрал свою команду вместе и одержал победу.

Фьюри долго не дрался, но затем провел 12 раундов с чемпионом мира. Все они изумительные боксеры. Они могли бы выступать в любую эпоху. Джошуа - не только отличный боец и чемпион, он еще и истинный боксер.

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Джошуа - панчер, он доказал это большим количеством нокаутов. Однако сейчас его считают и боксером, и панчером. Джошуа собрал полный комплект навыков, я был более чем впечатлен его действиями»

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Тайсон Фьюри, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости спорта, Новости бокса, Джордж Форман.
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