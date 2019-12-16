Легендарный боксер похвалил Фьюри, Джошуа и Уайлдера

Новости спорта:Джордж Форман считает, что эти боксеры могли бы выступать в любую эпоху.

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Джордж Форман поделился своим мнением по поводу нынешних топов хэвивейта – Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Цитирует talksport.

«Все они очень хорошие боксеры. Уайлдер доказал, что может нокаутировать бойца, которого он уже отправлял в нокаут в прошлом.

Джошуа продемонстрировал, что может подняться с канваса и действовать как джентльмен. Он собрал свою команду вместе и одержал победу.

Фьюри долго не дрался, но затем провел 12 раундов с чемпионом мира. Все они изумительные боксеры. Они могли бы выступать в любую эпоху. Джошуа - не только отличный боец и чемпион, он еще и истинный боксер.

Джошуа - панчер, он доказал это большим количеством нокаутов. Однако сейчас его считают и боксером, и панчером. Джошуа собрал полный комплект навыков, я был более чем впечатлен его действиями»