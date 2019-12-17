Роберт Гарсия готов к победе Лопеса над Ломаченко

Новости спорта:Тренер допускает любой исход в поединке Ломаченко - Лопес.

Известный тренер Роберт Гарсия уверен, что у чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса есть шансы победить в бою с обладателем титулов WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко.

Тренер отметил, что украинец - отличный боксер, но победа Лопеса не станет для него сюрпризом.

"Если посмотреть, как Теофимо боксировал и как он выглядел, то он может удивить весь мир.

Ломаченко через многое уже прошел и проделал много хорошей роботы в своих боях. Но его тоже потрясали, он падал и даже проиграл один бой.

Думаю, Теофимо даст ему хороший бой. Я не утверждаю сейчас, что он победит, но я не удивлюсь, если он это сделает. Ломаченко очень хорош, но я не удивлюсь, если Теофимо победит", - цитирует Гарсию ES News.