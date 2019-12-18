Реакция команды Ковалева на решение Альвареса оставить пояс

В команде российского боксёра Сергея Ковалёва рассматривают возможность проведения боя за вакантный титул WBO в полутяжёлом весе, заявила промоутер спортсмена Кэти Дува.
Напомним, 2 ноября мексиканец Сауль Альварес нокаутировал Ковалёва в 11-м раунде титульного поединка и отобрал у него звание чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории по версии WBO.
Дуву спросили, какова вероятность того, что Ковалёв проведёт бой за титул, ставший вакантным.
«Мы пока не знаем. Уточняем и рассматриваем возможность этого», — приводит её слова «Р-Спорт».
Кроме того, президент WBO Франциско Валькарсель заявил, что пока преждевременно говорить о том, кто разыграет вакантный титул, и о шансах Ковалёва претендовать на этот титул.