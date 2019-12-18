Лопес озвучил дату боя с Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес рассказал, где хотел бы провести бой против Василия Ломаченко.

На прошлой неделе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) завоевал титул IBF в легком весе, отправив Ричарда Комми (29-3, 26 КО) в нокаут во втором раунде.

2020 год небитый американец начнет боем с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), а на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

"Я бы очень хотел драться с Ломаченко здесь же, дома, в Нью-Йорке, на арене Madison Square Garden. Было бы офигенно!

А так... Ну, мы все еще ведем переговоры. Но уже знаем дату. Бой состоится 11 или 18 апреля. Точно будет апрель. Остались только детали: место проведения, гонорары, платная трансляция или же нет и все такое", - сообщил Лопес.