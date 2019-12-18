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Уайлдер - Фьюри: бой может принести организаторам более $100 млн

Уайлдер - Фьюри: бой может принести организаторам более $100 млн
17:30 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Промоутеры в ожидании второго грандиозного боя между боксерами.

Известный промоутер Боб Арум убежден, что февральский бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри принесет организаторам около 100 миллионов долларов.

"Рассчитываем, что только индивидуальных продаж на просмотр боя (PPV) будет больше двух миллионов. Всего бой должен принести более 100 миллионов долларов".

"Интерес на уровне поединка Пакьяо - Мейвезер", - считает Арум.

У боя есть шанс войти в историю как рекордный по выручке в супертяжелом весе. В 2002 году бой Леннокса Льюиса и Майка Тайсона принес 110 миллионов.

Новый тренер Фьюри считает удар Уайлдера сильнее

В 1997 году бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда заработал примерно такую же сумму. Это два рекордных боя в супертяжелом дивизионе в плане заработанных на них денег.

Первый поединок Фьюри - Уайлдер завершился вничью.

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