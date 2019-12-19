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Майки Гарсия узнал имя следующего соперника
10:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Matchroom Boxing официально анонсировала бой между Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально анонсировала бой между Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

Американцы встретятся 29 февраля следующего года во Фриско, штат Техас, в рамках полусредней весовой категории.

Для Гарсии бой станет первым после мартовского поражения от Эррола Спенса единогласным решением судей. Майки проиграл впервые в профессиональной карьере и не воспользовался шансом выиграть титул IBF в полусреднем весе.

 
 
 
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NEW SHOW #GarciaVargas @teammikeygarcia clashes with @jessievargas_ in a huge Welterweight showdown! Ford Center at @thestarinfrisco, Frisco, Texas Feb 29 Announcement next week!

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Варгас — бывший чемпион мира в полусреднем весе. Титул Джесси проиграл в 2016 году легендарному Мэнни Пакьяо и с тех пор завершил четыре матча двумя победами и двумя ничьими.

Напомним, только в декабре Гарсия начал сотрудничество с компанией Matchroom Эдди Хирна.

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Бокс, Джесси Варгас, Новости бокса, Майки Гарсия.
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