Майки Гарсия узнал имя следующего соперника

Новости спорта:Matchroom Boxing официально анонсировала бой между Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

Промоутерская компания Matchroom Boxing официально анонсировала бой между Майки Гарсией и Джесси Варгасом.

Американцы встретятся 29 февраля следующего года во Фриско, штат Техас, в рамках полусредней весовой категории.

Для Гарсии бой станет первым после мартовского поражения от Эррола Спенса единогласным решением судей. Майки проиграл впервые в профессиональной карьере и не воспользовался шансом выиграть титул IBF в полусреднем весе.

Варгас — бывший чемпион мира в полусреднем весе. Титул Джесси проиграл в 2016 году легендарному Мэнни Пакьяо и с тех пор завершил четыре матча двумя победами и двумя ничьими.

Напомним, только в декабре Гарсия начал сотрудничество с компанией Matchroom Эдди Хирна.