Джошуа отреагировал на решение Фьюри уволить тренера

Новости спорта:Энтони Джошуа высказался относительно решения британца Тайсона Фьюри прекратить сотрудничество со своим тренером.

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался относительно решения британца Тайсона Фьюри прекратить сотрудничество со своим тренером Бэном Дэвисоном.

"Тайсон должен делать то, что правильно для него. Победы Фьюри - это и победы Бена Дэвисона. Если Тайсон это понимает, он должен доверять своей интуиции и следовать ей. Он сам знает, что для него лучше.

Я, например, никого не послушал и остался с Робом МакКракеном. Мы проводили встречи с тренерами со стороны. Во время подготовки к боям нам нужен человек, который может сказать: "Твоя левая рука опущена. Ты слышком сильно задрал подбородок".

Мы создали команду, которая заработала очень хорошо. За короткое время нам удалось убрать ошибки", - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Ранее сообщалось, что Фьюри назвал имя нового тренера.