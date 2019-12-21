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Чавес объяснил, почему отказался продолжать бой с Джейкобсом

Чавес объяснил, почему отказался продолжать бой с Джейкобсом
10:46 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф xsport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Хулио Сезар Чавес-младший недоволен тем, как вел себя в ринге Джейкобс.

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший (51-4-1, 33 КО), объяснил, почему отказался продолжать бой против Дэниеля Джейкобса (36-3, 30 КО). Мексиканца цитирует BoxingNews24.

«Это был очень хороший бой. Я подбирался ближе, но Джейкобс ударил меня головой в районе левого глаза. Затем у меня начались проблемы из-за кровотечения. Я пришел в угол и не мог дышать.

Джейкобс бил локтями и головой. Это был крайне жесткий поединок. Я чувствовал, что не смогу продолжить, поскольку не мог дышать должным образом. Рефери ничего не делал.

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Я извиняюсь перед болельщиками. Я бы хотел провести реванш. Я получил удар головой, Джейкобс действовал грязно в этом бою, но с него даже не сняли балл. Ему позволили продолжать грязную работу».

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Хулио Сезар Чавес, Новости спорта, Новости бокса, Даниэл Джейкобс.
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