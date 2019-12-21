Чемпион мира: Мейвезер изменил бокс в худшую сторону

Новости спорта:Тони Харрисон раскритиковал Флойда Мейвезера.

Чемпион WBC в первом среднем весе Тони Харрисон считает, что Флойд Мейвезер изменил бокс в худшую сторону.

«Я думаю, что всё это – просто всех дурит. Я думаю, что такие бойцы как Мейвезер рождаются раз в миллион лет. Очень он был одарен. Но я все же считаю, что он изменил бокс не в лучшую, а в худшую сторону.

Из-за этого появились такие люди как Чарло, которые парятся о всякой херне типа, денег, украшений – из-за этого мы сталкиваемся с теми, кто ценит эту хрень, которая не делает нас, а разрушает.

В смысле, этот нолик не делает тебя тем, кто ты есть, а наоборот – ломает», – сказал Мейвезер.