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Сын Кости Цзю проведет бой с экс-чемпионом мира, побеждавшим Пакьяо

Сын Кости Цзю проведет бой с экс-чемпионом мира, побеждавшим Пакьяо
09:40 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бой между Джеффом Хорном и Тимом Цзю планируется весной.

После победы экс-чемпиона мира в полусреднем весе Джеффа Хорна в матче-реванше с Майклом Зерафой 18 декабря в Австралии начали обсуждать поединок Хорна против молодого и перспективного Тимофея Цзю. Ожидается, что этот поединок вызовет большой зрительский интерес и принесет организаторам и боксерам миллионы долларов, и, как сообщает The Sydney Morning Herald, представители боксеров уже столкнулись с трудностями в согласовании своих позиций.

Уроженец Брисбена Хорн естественно хочет провести бой против Цзю в своем родном городе, так как его команда считает, что имя Хорна привлечет больше зрителей, чем имя его соперника, а также, основываясь на послужном списке экс-чемпиона, настаивает на разделении призового фонда в пропорции 60 на 40 в свою пользу.

Однако представителю Тимофея Цзю, сына знаменитого Константина Цзю, хотят провести бой с Хорном в Сиднее и настаивают на равном разделении призового фонда.

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Кроме того, команда Майкла Зерафы планирует подать протест на результат матча-реванша и потребовать назначения повторного боя. Напомним, что Хорн победил Зерафу большинством судейских записок, и претензии команды Зерафы относятся к девятому раунду, в котором Хорн находился в опасной ситуации, но в итоге сам сумел дважды отправить соперника в нокдаун. Команда Зерафы указывает на то, что, прервав раунд и вызвав доктора для осмотра рассечения у Хорна, рефери дал тому, время восстановиться и избежать нокаута. А все секунданты Хорна в этот момент поднялись на помост ринга, что прямо запрещается правилами.

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Бокс, Новости бокса, Джефф Хорн, Тим Цзю, Тим Цзю - Джефф Хорн.
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