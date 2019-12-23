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Ломаченко прикупил себе новую машину для дрифта (Видео)

Ломаченко прикупил себе новую машину для дрифта (Видео)
14:15 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф sport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Василий Ломаченко, увлекающийся дрифтом, заявил, что приобрел себе новую машину.

Украинский чемпион в легком весе Василий Ломаченко, увлекающийся дрифтом, заявил, что приобрел себе новую машину – для того, чтобы не растерять приобретенные ранее навыки в этом виде автоспорта.

"У меня сломалась моя дрифтовая машина. Я должен был мотор с Америки сейчас привезти, ну, часть мотора. Но меня не пустили на самолет. Перевес был 5 килограммов.

А у них новые правила – ты не можешь доплатить за килограммы. Мотор не разделишь никак. И он там остался. Соответственно, машину я не могу сделать. А так как в конце января уже улетаю, то все накрылось бы медным тазом и я бы уже не покатался.

Я купил сейчас у своего хорошего товарища BMW тридцатого кузова. Она сделана под дрифт. Купил для того, чтобы не сидеть без дела, чтобы я мог практиковаться. Она недорогая. Я позволил себе взять эту машину до тех пор, пока не сделают мою основную. А потом я ее просто-напросто продам", - рассказал Ломаченко в интервью LOMA Official TV.

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Дрифт, Бокс, Василий Ломаченко.
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