Ломаченко назвал самого желаемого соперника

Новости спорта:Василий Ломаченко объяснил, почему решился публично заявить о своем желании подраться с Джервонтой Дэвисом.

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и фрайнчайзинговый чемпион WВC Василий Ломаченко объяснил, почему решился публично заявить о своем желании подраться с Джервонтой Дэвисом после своего поединка с Теофимо Лопесом.

"Я назвал Джервонту Дэвиса, как желаемого соперника, потому что он перешел в мой вес. Когда он был во втором полулегком, а я дрался в легком, то не мог говорить: "Давайте организуем бой с Дэвисом". Он был на категорию ниже меня, тогда это было некрасиво, не совсем по-честному.

Тогда человек, который боксирует на категорию выше хочет драться с человеком, который дерется на категорию ниже. Это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях. Он для меня самый интересный соперник в легком весе, так и есть, конечно", - сказал Ломаченко в интервью LOMA Official TV.

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