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The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)

The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)
15:25 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бой Нонито Донейр - Наоя Йноуэ был признал лучшим поединком в 2019 году.

Финальной встрече Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между японцем и филиппинцем не оказалось равных в престижном опросе.

Напомним, легенда мирового бокса Нонито Донейр (40-5, 26 КО) с Филиппин и японская сенсация Наоя Йноуэ (18-0 16 нокаутов) устроили отличный бой. Решением судей победу одержал 26-летний Йноуэ (117:109, 116:111, 114:113).

Журнал The Ring объявляет имена лауреатов года сразу в нескольких номинациях с 1928 года.

Сауль Альварес поставил точку в вопросе реванша с Головкиным

Лучшие моменты боя:

Ранее сообщалось, что по версии The Ring боксером 2019 года стал Сауль Альварес.

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Бокс, Видео, The Ring, Новости бокса, WBSS.
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