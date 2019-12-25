The Ring назвал лучший бой 2019 года (Видео)

Новости спорта:Бой Нонито Донейр - Наоя Йноуэ был признал лучшим поединком в 2019 году.

Финальной встрече Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе между японцем и филиппинцем не оказалось равных в престижном опросе.

Напомним, легенда мирового бокса Нонито Донейр (40-5, 26 КО) с Филиппин и японская сенсация Наоя Йноуэ (18-0 16 нокаутов) устроили отличный бой. Решением судей победу одержал 26-летний Йноуэ (117:109, 116:111, 114:113).

Журнал The Ring объявляет имена лауреатов года сразу в нескольких номинациях с 1928 года.

Лучшие моменты боя:

Ранее сообщалось, что по версии The Ring боксером 2019 года стал Сауль Альварес.