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Альварес: Хочу боя с Мейвезером

Альварес: Хочу боя с Мейвезером
11:58 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Сауль Альварес хочет реванша со звездным американцем.

Чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес признался, что в 2020 году хотел бы провести поединок с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером. Вместе с тем мексиканец признал, что такая встреча маловероятна.

«Мне бы очень хотелось встретиться с Мейвезером. По сравнению с нашим первым боем сейчас совершенно другое время. Я был очень молод и с точки зрения опыта сейчас я совершенно другой боец.

Встреться мы сейчас, зрители бы увидели абсолютно другой итог. Но я не думаю, что мы с Флойдом подерёмся снова», — приводит слова Альвареса TMZ.

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Первый поединок Флойда Мейвезера с Саулем Альваресом состоялся в сентябре 2013 года. Тогда американец одержал победу решением большинства судей.

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Флойд Мейвезер, Сауль Альварес, Новости спорта, Новости бокса.
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