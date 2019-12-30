Кроуфорд дал ценный совет Руису

Новости спорта:Теренс считает мексиканца одним из лучших супертяжей мира.

Обладатель титула WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд оценил перспективы экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энди Руиса.

"Что нужно сейчас Энди? Пусть вернется в тренировочный зал. Ему необходимо хорошо тренироваться и сбросить немного лишнего веса. Я лично знаю Руиса, он вернется сильнее.

Энди знает, в какой позиции находится. Он понимает, что входит в число лучших супертяжей мира. Уверен, Энди вернется сильнее", - приводит слова Кроуфорда Boxing Scene.

Напомним, что Руис уступил все свои чемпионские пояса в реванше с Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Руис написал обращение к своим поклонникам после поражения.