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Диллиан Уайт вызвал на бой Поветкина

Диллиан Уайт вызвал на бой Поветкина
14:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Диллиан Уайт хочет провести большой бой.

Британский боксёр Диллиан Уайт, выступающий в тяжёлой весовой категории, заявил о желании выйти на ринг с россиянином Александром Поветкиным. По словам Уайта, поединок может состояться 18 апреля.

"В интервью Хирн (Эдди Хирн, промоутер Уайта. — Прим. ред.) упомянул 18 апреля, так что ориентируюсь на эту дату. Бой может пройти в Лондоне или Манчестере.

Если Поветкин хочет боя, он может его получить. Мы оба предпочитаем идти вперёд и драться, так что это будет бойня. Посмотрим, чей левый хук лучше", — приводит слова Уайта Sky Sports.

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Последний поединок Уайт провёл 7 декабря в андеркарде матча-реванша Энди Руис — Энтони Джошуа. Британец единогласным решением судей победил поляка Мариуша Ваха. Всего на его счету 27 побед и одно поражение в профессиональном боксе.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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