Битва тяжей: Ковнацки встретится с Хелениусом

Новости спорта:Адам Ковнацки встретится с Робертом Хелениусом.

Соперником популярного польско-американского супертяжеловеса Адама Ковнацки в поединке, намеченном на 7 марта, скорее всего станет 36-летний финн Роберт Хелениус.

Как сообщает Boxingscene.com, представители боксеров уже достигли соглашения о проведении боя, однако им еще предстоит получить одобрение от телеканала FOX, который должен транслировать данный вечер бокса.

В качестве возможных соперников для Ковнацки также рассматривались Доминик Бризил и Кристиан Хаммер.

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