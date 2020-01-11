Потенциальный соперник Ломаченко рвется на ринг

Новости спорта:Джервонта Дэвис в ближайшее время объявит дату следующего боя.

Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис в своем Instagram-аккаунте сделал небольшой анонс, в котором сообщил, что в ближайшее время станет известна дата его следующего поединка.

Будущий соперник американского боксера пока неизвестен, однако самым вероятным кандидатом называют чемпиона мира по версии WBA во втором полулегком весе Лео Санта Круса.

"Скоро будет объявлена дата боя", - написал Джервонта, сопроводив анонс эпичным видео.Ломаченко - Лопес:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Fight date coming soon.. Публикация от Gervonta Davis (@gervontaa) 10 Янв 2020 в 10:16 PST

Напомним, Дэвис стал обладателем титула WBA Regular в легком весе, победив техническим нокаутом кубинца Юриоркиса Гамбоа.