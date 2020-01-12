Непобедимый украинский боксер Шелестюк узнал дату и место следующего боя

Новости спорта:Тарас Шелестюк в конце января проведет бой с Алехандро Давилой.

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) выйдет в ринг 31 января на арене Hirsch Memorial Coliseum в Шривпорте (штат Луизиана, США) в рамках вечера бокса из серии ShoBox: The New Generation.

Его соперником станет мексиканец Алехандро Давила (19-1-2, 7 КО).

Отметим, что предыдущий раз Шелестюк выходил в ринг девятого марта, когда победил мексиканца Мартина Анхеля Мартинеса единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде.