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Непобедимый украинский боксер Шелестюк узнал дату и место следующего боя

Непобедимый украинский боксер Шелестюк узнал дату и место следующего боя
12:51 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тарас Шелестюк в конце января проведет бой с Алехандро Давилой.

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк (17-0, 10 КО) выйдет в ринг 31 января на арене Hirsch Memorial Coliseum в Шривпорте (штат Луизиана, США) в рамках вечера бокса из серии ShoBox: The New Generation.

Его соперником станет мексиканец Алехандро Давила (19-1-2, 7 КО).

Отметим, что предыдущий раз Шелестюк выходил в ринг девятого марта, когда победил мексиканца Мартина Анхеля Мартинеса единогласным решением судей.

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Ранее сообщалось, что боксер потерял сознание после победы нокаутом в первом раунде.

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Бокс, Тарас Шелестюк, Новости бокса, Алехандро Давила.
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