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"Самый большой трус": Уайт жестко оскорбил Уайлдера

"Самый большой трус": Уайт жестко оскорбил Уайлдера
17:30 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: Instagram

Новости спорта:Диллиан Уайт вновь публично раскритиковал чемпиона организации Деонтея Уайлдера.

Британский супертяж Диллиан Уайт (26-1, 19 КО), который является главным претендентом на пояс WBC, вновь публично раскритиковал чемпиона организации Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО).

Уайт опубликовал в своем Instagram фото Уайлдера с чемпионским поясом, написав поверх слова «чемпион» слово «трус» и оставил гневную подпись.

«Поздравляю Уайлдера, который был награжден специальным поясом WBC, как самый большой трус организации в мире за то, что избегает боя со мной уже более 800 дней».

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Бокс, WBC, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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