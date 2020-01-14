"Самый большой трус": Уайт жестко оскорбил Уайлдера

Новости спорта:Диллиан Уайт вновь публично раскритиковал чемпиона организации Деонтея Уайлдера.

Британский супертяж Диллиан Уайт (26-1, 19 КО), который является главным претендентом на пояс WBC, вновь публично раскритиковал чемпиона организации Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО).

Уайт опубликовал в своем Instagram фото Уайлдера с чемпионским поясом, написав поверх слова «чемпион» слово «трус» и оставил гневную подпись.

«Поздравляю Уайлдера, который был награжден специальным поясом WBC, как самый большой трус организации в мире за то, что избегает боя со мной уже более 800 дней».