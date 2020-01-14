"Самый большой трус": Уайт жестко оскорбил Уайлдера

Британский супертяж Диллиан Уайт (26-1, 19 КО), который является главным претендентом на пояс WBC, вновь публично раскритиковал чемпиона организации Деонтея Уайлдера (42-0-1, 41 КО).
Уайт опубликовал в своем Instagram фото Уайлдера с чемпионским поясом, написав поверх слова «чемпион» слово «трус» и оставил гневную подпись.
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Congratulations to @BronzeBomber who has been awarded a special belt by @WBCBoxing the WBC Worlds Biggest Coward belt to be known as the WBC WBC belt for successfuly avoiding me as his official #1 ranked challenger for over 800 days #coward #excuses #wbcwbcbelt #800days
«Поздравляю Уайлдера, который был награжден специальным поясом WBC, как самый большой трус организации в мире за то, что избегает боя со мной уже более 800 дней».