Менеджер Усика встретился с Хирном и Джошуа (Фото)

Известный украинский промоутер, менеджер Александра Усика Александр Красюк поделился фото с Эдии Хирном и Энтони Джошуа.
Снимок был опубликован в его Instagram-аккаунте.
"Интересно пообщались с Эдди Хирном и Энтони Джошуа", - написал Красюк под фото.
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Interesting talks in London with @eddiehearn @anthonyjoshua #usykjoshua #joshuausyk #usykvsjoshua #joshuavsusyk
Стоит отметить, что именно Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.
Напомним, ранее промоутер рассказал, когда должен состоятся следующий бой Александра Усика.