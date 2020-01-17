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Менеджер Усика встретился с Хирном и Джошуа (Фото)

Менеджер Усика встретился с Хирном и Джошуа (Фото)
11:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Александр Красюк поделился фото с Эдии Хирном и Энтони Джошуа.

Известный украинский промоутер, менеджер Александра Усика Александр Красюк поделился фото с Эдии Хирном и Энтони Джошуа.

Снимок был опубликован в его Instagram-аккаунте.

"Интересно пообщались с Эдди Хирном и Энтони Джошуа", - написал Красюк под фото.

 
 
 
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Interesting talks in London with @eddiehearn @anthonyjoshua #usykjoshua #joshuausyk #usykvsjoshua #joshuavsusyk

Допис, поширений Alexander A. Krassyuk (@alex.krassyuk)

Уайт считает, что Джошуа последует примеру Кличко

Стоит отметить, что именно Усик является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Джошуа.

Напомним, ранее промоутер рассказал, когда должен состоятся следующий бой Александра Усика.

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Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Александр Красюк, Эдии Хирн.
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