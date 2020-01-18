Скачать
Суббота, 18.01.2020
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
Украинка Киченок выиграла парный теннисный турнир в Хобарте
Украинец Ткаленко завоевал серебро в гонке преследования на Кубке IBU в Осрбли
Украинец Ткаленко завоевал серебро
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Конор Макгрегор - Дональд Серроне: где и когда смотреть бой
Ястремская проиграла Барти в финале турнира в Аделаиде (Видео)
Ястремская проиграла Барти в финале турнира в Аделаиде (Видео)

Победа над Гвоздиком - лучший бой в карьере Бетербиева

Победа над Гвоздиком - лучший бой в карьере Бетербиева
14:14 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артур Бетербиев признался, что победа над действующим чемпионом мира - лучший бой в его профессиональной карьере.

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) в интервью сайту "РИA Новости" поделился мнением о победе над украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

"Если суммировать те составляющие, что он был действующим чемпионом мира и я тоже чемпионом мира, то, конечно, это мой лучший бой. На сегодняшний день", — сказал Бетербиев.

Напомним, 18 октября Бетербиев нокаутировал Гвоздика в объединительном бою. Для Бетербиева эта победа стала 15-й в 15 поединках на профессиональном уровне. Гвоздик проиграл впервые.

Тренер Гвоздика: Шансы Усика в бою с Джошуа выросли

Ранее Бетербиев заговорил о судейском беспределе в бою с Гвоздиком.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, Александр Гвоздик, WBC, Новости бокса, Артур Бетербиев, Гвоздик - Бетербиев, Александр Гвоздик - Артур Бетербиев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полиция остановила авто Усика: реакция боксера (Видео)
02 Срна прошел стажировку в Манчестер Сити
03 Тренер Паркера назвал недостаток Усика
04 Милевский: С Алиевым были настолько сильными, что после ночи всех трезвых обыгрывали
05 Макгрегор и Серроне сделали вес (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь