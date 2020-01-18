Победа над Гвоздиком - лучший бой в карьере Бетербиева

Новости спорта:Артур Бетербиев признался, что победа над действующим чемпионом мира - лучший бой в его профессиональной карьере.

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) в интервью сайту "РИA Новости" поделился мнением о победе над украинцем Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО).

"Если суммировать те составляющие, что он был действующим чемпионом мира и я тоже чемпионом мира, то, конечно, это мой лучший бой. На сегодняшний день", — сказал Бетербиев.

Напомним, 18 октября Бетербиев нокаутировал Гвоздика в объединительном бою. Для Бетербиева эта победа стала 15-й в 15 поединках на профессиональном уровне. Гвоздик проиграл впервые.

Ранее Бетербиев заговорил о судейском беспределе в бою с Гвоздиком.