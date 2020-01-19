Мейвезер даст бой Нурмагомедову

42-летний американский боксер Флойд Мейвезер (50-0) намерен провести бой с 31-летним российским бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым (28-0), действующим чемпионом UFC в легком весе.
Соответствующее фото Мейвезер выложил в Instagram. Флойд намерен провести поединок в 2020-м году.
26-го августа 2017-го года Мейвезер провел поединок с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Бой проходил по правилам бокса. Мейвезер одержал победу техническим нокаутом в 10-м раунде.
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Напомним, сегодня в октагон вернулся Конор Макгрегор.