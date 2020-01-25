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"Победа изменит жизнь": слова Редкача перед боем с Гарсией

"Победа изменит жизнь": слова Редкача перед боем с Гарсией
22:05 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Иван Редкач уверен, что Дэнни Гарсия недооценил его и намерен наказать своего соперника на ринге.

Украинский боксер Иван Редкач уверен, что Дэнни Гарсия недооценил его и намерен наказать своего соперника на ринге, нокаутировав его.

"Самая большая слабость Дэнни Гарсии заключается в том, что он не воспринимает это всерьез. Он рассчитывает это на проходной бой, и это большая ошибка. Это не будет легким боем для него.

Дэнни уже предвкушает бой с Эрролом Спенсом-младшим или Мэнни Паккьяо, но прежде чем он доберется до них, он выбрал меня. Я знаю причину. Это потому, что я левша. Но он будет удивлен в ночь боя.

Иван Редкач - Дэнни Гарсия: результаты взвешивания (Видео)

Эта победа изменит мою жизнь. Я работал всю свою жизнь, чтобы добраться до этого момента. Я хочу выиграть этот бой, и тогда самые большие бои в полусреднем весе будут открыты для меня. Прямо сейчас я сосредоточен только на поединке в субботу вечером.

Я его нокаутирую. Вот так я вижу этот бой. Мы собираемся оставить все на ринге, и я выйду победителем", - заявил Редкач.

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Дэнни Гарсия, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса.
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