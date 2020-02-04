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Легендарный Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности

Легендарный Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
07:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Бывший чемпион мира в хэвивейте поделился мнением о реванше Уайлдер - Фьюри.

Легендарный американский боксер Джордж Форман рассказал, кого считает лидером современного хэвивейта.

"Кто бил меня сильнее всех? Думаю, Рон Лайл. А вот в данный момент больше других меня впечатляет Тайсон Фьюри. Но если Деонтей Уайлдер победит, я скуплю все его сувениры. У нас будет свой чемпион", - написал Форман в своем Twitter.

Напомним, реванш Тайсона с Деонтеем Уайлдером состоится 22 февраля в США. На кону будет стоять титул по версии WBC в супертяжелом весе.

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Ранее сообщалось, что Фьюри и Уайлдер провели битву взглядов, устроив словесную перепалку.

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Все по теме:

Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джордж Форман, Рон Лайл.
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