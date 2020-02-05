Каллум Смит назвал себя "неудобным оппонентом" для Канело

Новости спорта:Каллум Смит входит в число претендентов на бой с Саулем Альваресом.

Чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит наряду с некоторыми другими боксерами входит в число потенциальных соперников для следующего поединка чемпиона мира в среднем весе Сауля "Канело" Альвареса, и он, как и другие, ждет решения мексиканца. Впрочем, по словам Смита, у него есть и другие возможности для проведения большого боя, например, со своим соотечественником Билли Джо Сондерсом или американцем Дэниэлом Джейкобсом в США.

"Я думаю, все просто ждут, кого он выберет, — цитирует Смита Soccer AM. — Если это буду я, я буду рад. Если нет, моя весовая категория хороша, здесь много больших боев для меня помимо Канело Альвареса, так что мои позиции хороши. Идет процесс ожидания, и, надеюсь, мы получим одно из этих больших имен".

"Стили делают бой. Я считаю, что я неудобен для него, — сказал Смит про Канело. — Я 190 см ростом, я намного крупнее его, у меня есть удар. По стилю я не идельный соперник для него, но я ничего не хочу сказать про него плохого, он особенный боксер и не зря считается одним из лучших боксеров мира независимо от весовой категории. Я бы не стал говорить, что он избегает меня. Просто есть много боксеров, которые хотят боя с ним, поэтому у него большой выбор, и он выбирает того, с кем хочет боксировать. На кого падет выбор, тот и согласится".

"Билли Джо Сондерс — это еще один британец с титулом чемпиона мира, это хороший для Великобритании бой. Дэниэл Джейкобс — это громкое имя в США, где я несомненно хочу стать более популярным, и там для меня тоже есть большие бои".