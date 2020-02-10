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Сенсация века: дзюдоист Риннер проиграл впервые за 10 лет

Сенсация века: дзюдоист Риннер проиграл впервые за 10 лет
11:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Тедди Риннер проиграл в поединке 1/8 финала GrandSlam в Париже.

Легендарный французский дзюдоист Тедди Риннер проиграл в поединке 1/8 финала GrandSlam в Париже (Франция). Его обидчиком стал японец Кокоро Кегура, который вовремя пошел в контратаку и применил прием ипон, что сразу же принесло ему победу.

 Видео схватки:

Отметим, что до этого спортсмены встречались лишь однажды (Бразилия, 2018) и толи уверенную победу одержал именно Риннер.

Для француза это поражение стало первым за 10 лет. Последний раз он проигрывал 13 сентября 2010, также японцу Даики Камикаве.

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Дзюдо, Новости дзюдо, Тедди Риннер, GrandSlam.
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