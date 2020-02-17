Мейвезер: Я лучший спортсмен десятилетия

Новости спорта:Непобедимый боксер вернется на ринг в поединке с Чавесом-младшим.

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер (50-0-0, 27 КО) не согласен с рейтингом Associated Press, назвавшим лучшим спортсменом баскетболиста ЛеБрона Джеймса.

«Я люблю ЛеБрона, но когда мы говорим о лучшем спортсмене десятилетия, то это я. Как и в предыдущем.

За моей спиной нет крупных спонсоров, компаний, которые стоят миллиарды. Они продвигают своих спортсменов и дают им ту славу, которую те захотят», — приводит слова американца Boxingscene.com.

Ранее экс-чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес анонсировал предстоящий бой с Флойдом Мейвезером.

Американец не выходил на ринг с 2017 года, когда он победил борца смешанных единоборств ирландца Конора Макгрегора в поединке по правилам бокса. До этого Мейвезер объявлял о своем возвращении на ринг потенциальными поединками с Макгрегором или Хабибом.