Пакьяо согласился на бой с Майки Гарсией

Новости спорта:Мэнни Пакьяо готов сразиться с Майки Гарсией.

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо отреагировал на многочисленные слухи о том, что экс-чемпион мира в четырёх весовых категориях Майки Гарсия хочет получить с ним бой. Судя по всему, филиппинец готов к такому вызову.

"Если Майки Гарсия хочет боя со мной, то без проблем", — приводит слова Пакьяо Boxingnews24.

Филиппинец последний раз появлялся на ринге летом минувшего года, когда победил решением судей Кита Турмана. Что касается Гарсии, то в минувшие выходные он добыл первую в карьере победу в полусреднем весе. Майки удалось сломить сопротивление экс-чемпиона мира Джесси Варгаса.

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявлял, что хотел бы организовать поединок Пакьяо с чемпионом мира по версии WBO Теренсом Кроуфордом.