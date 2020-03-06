"Без проблем": Пакьяо ответил Майки Гарсие

Новости спорта:Мэнни Пакьяо готов к бою с Майки Гарсией.

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о том, что Майки Гарсия хочет получить с ним бой.

"Если Майки Гарсия хочет боя со мной, то без проблем", — приводит слова Пакьяо Boxingnews24.

Напомним, что филиппинец последний раз появлялся на ринге летом минувшего года, когда победил решением судей Кита Турмана.

Что касается Гарсии, то в минувшие выходные он добыл первую в карьере победу в полусреднем весе. Майки справился экс-чемпионом мира Джесси Варгасом.