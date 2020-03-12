Стала известна дата второго боя на профи-ринге украинского супертяжа Выхриста

27-летний украинский боксер Виктор Выхрист, выступающий в супертяжелой весовой категории, вскоре вернется в ринг.
21 марта уроженец Светловодска Кировоградской области проведет в Берлине поединок с 33-летним аргентинцем Макси Алехандро Сосой, сообщает Klitschko-brothers.com.
Выхрист дебютировал на профессиональном ринге 9 февраля нынешнего года. Виктор уже в первом раунде нокаутировал белоруса Андрея Мазаника.
Макси Алехандро Соса провел 11 поединков, в которых одержал 9 побед (4 - нокаутом) и потерпел два поражения.