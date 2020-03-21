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Бой Постола и Рамиреса могут перенести во второй раз

Бой Постола и Рамиреса могут перенести во второй раз
14:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бой Хосе Рамирес - Виктор Постол могут опять перенести.

Бой между чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и Виктором Постолом могут перенести во второй раз из-за пандемии коронавируса, сообщает BoxingNews24.

Поединок должен был состояться в Китае 2 февраля, однако был перенесён из-за начавшейся в Китае эпидемии. Бой должен был пройти 9 мая в США, но, вероятно, будет отменён.

36-летний Постол одержал 31 победу (12 — нокаутом) в профессиональном боксе и потерпел два поражения. На счету 27-летнего Рамиреса 25 побед (17 — нокаутом) в 25 поединках.

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Ожидается, что победитель этого противостояния в следующем бою встретится с Джошем Тэйлором.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). В данный момент во всём мире вирусом заразилось более 270 тысяч человек.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Постол, Хосе Рамирес - Виктор Постол, Хосе Рамире.
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