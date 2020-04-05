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Пулев отдаст медикам половину гонорара от боя с Джошуа

Пулев отдаст медикам половину гонорара от боя с Джошуа
20:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:

Болгарский супертяж Кубрат Пулев заявил, что пожертвует часть гонорара за бой с британцем Энтони Джошуа врачам, борющимся с коронавирусом.

"Это правда, что я собираюсь отдать 50 процентов гонорара от боя с Джошуа героям, которые круглосуточно борются с пандемией. Собираюсь подарить врачам и больницам необходимое снаряжение для того, чтобы одолеть эту болезнь", - приводит слова Пулева Reuters.

Напомним, что поединок болгарина с Энтони Джошуа перенесли из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Усик намерен провести бои с Джошуа и Тайсоном Фьюри.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса.
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