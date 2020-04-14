"Веселый и умный парень": Бивол похвалил Усика

Новости спорта:Россиянин рассказал, как относится к украинскому супертяжу.

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился мнением об украинском супертяжеловесе Александре Усике.

"Отношусь к Усику с уважением. Я вообще ко всем спортсменам стараюсь относиться уважительно. Ведь ты понимаешь, что эти люди трудятся каждый день.

Александр - веселый и умный парень. Он вызывает только положительные эмоции", - сказал Бивол в прямом эфире промоутерской компании Мир бокса в Instagram.

Напомним, что из-за коронавируса бой Усика с британцем Дереком Чисорой официально перенесли.