Гвоздик отметил свой 33-й день рождения с бензопилой (Фото)

Новости спорта:Украинский боксер показал, как развлекается с бензопилой на карантине.

В среду, 15 апреля, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик отметил свой 33-й день рождения.

В этот день Гвоздик выложил у себя в Instagram устрашающее фото с бензопилой и секатором – боксер решил "развлечь" себя и навести порядок во дворе своего дома в США.

"Шел н-ный день карантина, они развлекались, как могли..." – подписал Александр фото на фоне срезанных веток.

Напомним, что в своем последнем поединке Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву, уступив ему титул WBC.