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Гвоздик отметил свой 33-й день рождения с бензопилой (Фото)

Гвоздик отметил свой 33-й день рождения с бензопилой (Фото)
12:44 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский боксер показал, как развлекается с бензопилой на карантине.

В среду, 15 апреля, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик отметил свой 33-й день рождения.

В этот день Гвоздик выложил у себя в Instagram устрашающее фото с бензопилой и секатором – боксер решил "развлечь" себя и навести порядок во дворе своего дома в США.

"Шел н-ный день карантина, они развлекались, как могли..." – подписал Александр фото на фоне срезанных веток.

 
 
 
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Шёл н-ный день карантина, они развлекались как могли....#teamgvozdyk #gvozdyk

Публикация от Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk)

Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине

Напомним, что в своем последнем поединке Гвоздик проиграл Артуру Бетербиеву, уступив ему титул WBC.

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