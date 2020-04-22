Известный промоутер хочет создать изолированный лагерь для боксеров

Новости спорта:Таким образом, бокс может вернуться в ближайшее время.

Глава промоутерской компнаии Matchroom Bosxing Эдди Хирн назвал условия, благодаря которым бокс в США может возобновиться. В прямом эфире SiriusXM промоутер рассказал о специальном лагере, в котором боксеры могли бы тренироваться и находиться в безопасности, благодаря регулярному тестированию. Однако прогноз Хирна на сроки возвращения поединков неутешительный.

Может будут штаты, которые не сильно пострадают, либо создать стерильную среду с тестированием и социальным дистанцированием. Потому что так должно быть. Я считаю, что мы должны создать что-то вроде бойцовского лагеря, где на протяжении месяца можем быть взаперти. Где все будут тестироваться – команды, боксеры, тренеры, и мы будем уверенны в безопасности каждого.

Но пока все это лишь тыканья пальцем в небо даже для экспертов, потому что проблема в том, что возвращение может быть не в июне или июль, а даже не в октябре или ноябре».

Ранее коллега Хирна – Боб Арум назвал основное условие для боя Ломаченко – Лопес.