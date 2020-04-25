Сауль Альварес рассказал, когда вернется на ринг

Новости спорта:Сауль Альварес сообщил, что вернется на ринг в сентябре.

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) рассказал в интервью ESPN, когда следует ждать его следующего поединка. Во время карантина Канело держит себя в отличной форме и даже не задумывается о завершении карьеры.

"Предварительно мой следующий бой состоится в сентябре. Именно в это время я должен драться.

Но сейчас я нахожусь в режиме ожидания из-за пандемии коронавируса. Ничего не происходит и ничего не обсуждалось".

В своем последнем поединке 2 ноября Альварес нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО).

Ранее украинский боксер Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) говорил о том, что у него планировался бой с Канело в мае, но был сорван из-за пандемии коронавируса.