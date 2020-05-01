Гассиев рассказал о спаррингах с Руисом

Новости спорта:Россиянин рассказал о своих взаимоотношениях с Энди Руисом.

Российский супертяжеловес Мурат Гассиев выразил готовность провести бой с экс-чемпионом мира Энди Руисом.

"Мы тренировались с Руисом в 2016-м году. Он готовился к Джозефу Паркеру, а я - к Денису Лебедеву. Мы провели очень много спаррингов и поддерживаем связь до сих пор. Конечно, я готов провести бой с Энди. Могу сказать, что мне хотелось бы встретиться со всеми рейтинговыми супертяжами.

Знаете, вес боксера не имеет значения. Все зависит от того, кто с чем выйдет в ринг. Если выходишь за победой, то так и будет. А если хочешь просто отбоксировать, то ничего не получится", - заявил Мурат в эфире Youtube-канала Usachev TV.

Напомним, что боксер не выходил в ринг с июля 2018 года, когда проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Ранее Гассиев рассказал, почему сорвался его дебют в супертяжелом дивизионе.