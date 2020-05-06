Майку Тайсону пришли первые предложения на бой

Новости спорта:Американец Майк Тайсон может провести первый поединок после возвращения в Австралии.

После того, как легендарный американский боксер 53-летний Майк Тайсон объявил о планах вернуться в бокс и приступил к тренировкам, он получил первые предложения на бой.

Одним из первых стало предложение австралийского промоутера Брайана Аматруды, который готов организовать бой Тайсона с одним из австралийских экс-футболистов, которые перешли в бокс: Бэрри Холл, Полл Галлен (9-0-1, 5 КО) или Сонни Билл Уильямс (7-0, 3 КО).

Другим предложением, о котором известно, стал реванш с Дэнни Уильямсом. 46-летний британец выступает до сих пор и уже высказался о готовности вновь выйти против Майка Тайсона.

"Я очень заинтересован снова подраться с Майком Тайсоном. Я могу подтвердить, что несколько моих агентов предлагали Майку провести бой со мной. Мы до сих пор ждем ответа, но, безусловно, это поединок, которого я хочу", - заявил Уильямс сайту World Boxing News.

Летом 2004 году Уильямс сенсационно нокаутировал "Железного Майка" в четвертом раунде, одержав самую громкую победу в карьере.