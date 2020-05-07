Майк Тайсон может обогатиться на кулачных боях

Новости спорта:Боксеру сделали заманчивое предложение.

Экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон может вернуться на ринг по приглашению промоушена кулачных боев BKFC. Об этом сообщает Heavy.com.

По информации источника, президент BKFC Дэвид Фельдман сделал легенде бокса предложение в размере 20 миллионов евро, если он поучаствует в поединке.

Стоит отметить, что 23-летний Тайсон сможет выбрать любого бойца промоушена себе в соперники, если даст согласие на участие.

Напомним, Майк Тайсон в последний раз выходил на ринг еще в 2005 году. Тогда он уступил ирландцу Кевину Макбрайду техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что Майк Тайсон уже получил первые предложения на бой после возвращения.